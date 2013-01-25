Азаров обіцяє вирішити проблему монополізму на ринку авіаперевезень

Кабінет Міністрів працює над Програмою розвитку авіаперевезень в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook, відповідаючи на зауваження про те, що уряд не йде назустріч Low Cost авіакомпаніям.

"Чому Ви думаєте, що уряд не йде назустріч, зараз якраз уряд працює над Програмою розвитку авіаперевезень. Те, що сталося у нас, абсолютно ненормально для такої великої країни, як Україна. На ринку авіаперевезень не повинно бути монополізму. І в уряді створено робочу групу під керівництвом віце-прем'єр-міністра Вілкула, яка повинна підготувати пропозиції щодо розв’язання цієї проблеми", - сказав М.Азаров.