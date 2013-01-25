В Одесі через снігопад заборонено в'їзд до міста вантажного транспорту

В Одесі через сильний снігопад і затори на вулицях заборонено в'їзд у місто вантажного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке розпорядження видав сьогодні Одеський міський голова Олексій Костусєв «для уникнення аварійних ситуацій і заторів громадського транспорту, викликаних погіршенням погодних умов (сильних опадів у вигляді снігу)».

Цим розпорядженням мер також доручив Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міськради спільно з міськДАІ негайно «встановити знаки, що забороняють в'їзд вантажних автомобілів у місто».

Також О.Костусєв зобов'язав комунальні підприємства «Міські дороги» та «Одесаміськелектротранс» забезпечити «очищення вулично-дорожньої мережі міста Одеси, маршрутів міського електротранспорту, трамвайних колій від снігу та ожеледі».

Як передає кореспондент УНІАН, у другій половині дня автомобільний рух в обласному центрі фактично паралізований через завірюху, що триває: на багатьох ділянках магістралей машини пересуваються із швидкістю 4-6 кілометрів за годину. На виїздах з центру міста у напрямку до спальних житлових масивів Таїрова і Котовського виникли багатокілометрові автомобільні пробки.

Коментуючи журналістам ситуацію, що склалася, віце-мер з питань ЖКГ Анатолій Орловський зазначив, що «всі працівники комунального підприємства «Міські дороги» і 77 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки задіяні на прибиранні снігу і посипанні вулиць піщано-соляною сумішшю. Пішохідні доріжки і зупинки громадського транспорту прибирають і посипають піском і сіллю працівники ЖКС. Вже використано 357 тонн піщано-соляної суміші. У нічний час, коли затихне рух автотранспорту, на вулиці міста виїде важка прибиральна техніка».