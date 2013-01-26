У Запоріжжі причіп відірвався від КамАЗу і врізався в маршрутку: одна людина загинула, 4 -госпіталізовані
13:59, 26 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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26 січня в Шевченківському районі Запоріжжя на трасі Харків - Сімферополь причіп, що відірвався від КамАЗу, врізався в маршрутку з пасажирами.
В результаті одна людина загинула, четверо госпіталізовані у тяжкому стані, повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області.
Аварія сталася близько 9.45. “За попередніми даними, не витримав фаркоп КамАЗу (кріплення причепа), відірвався і на швидкості влетів у маршрутку з пасажирами”, - повідомили у міліції.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
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