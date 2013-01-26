27 січня сніг очікується тільки на півдні та сході України

27 січня у південній частині України, у Донецькій та Луганській областях хмарно з проясненнями, невеликий сніг.

Температура у цих регоінах вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Криму невеликий сніг з дощем, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

На решті території холодна без істотних опадів погода. Температура вночі у західних та північних областях 14-19°, місцями 20-23° морозу, в центральних та Харківській області 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу, на Закарпатті вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На дорогах України ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у неділю очікується холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 14-19° морозу, місцями 20-23°, вдень 5-10° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві завтра температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.