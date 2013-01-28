В Афінах, незважаючи на заборону суду, страйкують водії автобусів і тролейбусів

Автобуси і тролейбуси в Афінах зупинилися у понеділок на третю добу поспіль, повідомляє РІА «Новости».

Працівники громадського транспорту, таким чином, страйкують в Афінах протягом уже понад 10 днів.

Профспілка водіїв, наслідуючи приклад інших синдикатів, проігнорував видане на вихідних рішення суду, за яким страйк автобусів і тролейбусів визнано незаконним.

Транспортники протестують проти зниження їхніх зарплат, а також із солідарності з профспілкою метро. Минулого тижня працівники метро припинили 9-денну акцію протесту, і уряд оголосив їх громадянську мобілізацію - працівники метро отримали повістки з вимогою прийти на роботу, в іншому випадку їм пригрозили санкціями.

Тим часом триває страйк залізниць і приміської електрички в Афінах, керівництво залізничної компанії також намагається домогтися визнання страйку незаконним.

З усіх видів транспорту в Афінах ходять за розкладом лише метро і трамвай, працівників яких уряд змусив вийти на роботу.