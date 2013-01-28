Український транспортно-логістичний центр уклав 500 договорів на перевезення вантажів

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) продовжує договірну кампанію на 2013 рік, в рамках якої станом на 18 січня укладено і переукладено 498 договорів.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, УТЛЦ уклав 292 договори про надання послуг з організації перевезень вантажів у власних піввагонах, 143 договори про перевезення вантажів у власних критих вагонах.

Крім того, УТЛЦ уклав 35 договорів про перевезення транзитних вантажів по території України у власних піввагонах і 28 договорів про перевезення транзитних вантажів у власних критих вагонах.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році УТЛЦ уклав 863 договори з вантажовідправниками і експедиторами.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати усіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ перебуває, зокрема, 46,7 тис. піввагонів, у тому числі в робочому стані - 34 тис. З них 2 тис. вагонів знаходяться за межами України.

Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів передається на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагона» будуть знаходитися окатишевози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку змінюється з «інвентарного» на «власний».