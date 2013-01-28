УТЛЦ погоджуватиме вантажоперевезення у міжнародному сполученні за однією накладною

Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) з 1 лютого 2013 року отримає повноваження щодо погодження із залізничними адміністраціями перевезень у міжнародному сполученні за однією накладною.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

У зверненні вантажовідправника про узгодження перевезення повинні бути вказані станція відправлення та її код, вантажовідправник, залізниця призначення, станція і код станції призначення, вантажоодержувач, прикордонні переходи, найменування вантажу, код гармонізованої номенклатури вантажів (код ГНВ), кількість вагонів у групі, термін , протягом якого планується здійснювати перевезення.

УТЛЦ надаватиме відповідь після узгодження залізничними адміністраціями, які беруть участь у перевезенні.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році УТЛЦ уклав 863 договори з вантажовідправниками і експедиторами і розраховує протягом поточного року збільшити їхню кількість у два рази.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати усіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ перебуває, зокрема, 46,7 тис. піввагонів, у тому числі в робочому стані - 34 тис. З них 2 тис. вагонів знаходяться за межами України.

Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів передається на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку змінюється з «інвентарного» на «власний».