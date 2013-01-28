Придніпровська залізниця у 2012 році відремонтувала близько 12 тис. вантажних піввагонів

Придніпровська залізниця у 2012 році відремонтувала в спеціалізованих вагоноремонтних депо 11,748 тис. вантажних піввагонів - на 0,5% більше, ніж було заплановано.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, у вагонному депо станції Батуринська залізничники відремонтували 2,414 тис. вагонів, Нижньодніпровськ-Вузол - 2,347 тис. вагонів, Мудрьона - 2,156 тис. вагонів, у вагонному депо станції П'ятихатки - 938 вагонів.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року "Укрзалізниця" визначила базові ремонтні депо для обслуговування вагонів державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони. На Придніпровській залізниці ними стали депо Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя-Ліве та Джанкой.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2012 році перевезла 115,331 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 року.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн тонн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.