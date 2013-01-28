У 2012 році продажі мобільних телефонів у світі виросли на 1,2%

Згідно з оцінкою агентства IDC (США), у 2012 році в світі було продано майже 1,74 млрд мобільних телефонів (у т.ч. смартфонів та ін.), що на 1,2% більше порівняно з 2011 роком. Про це повідомляється на сайті агентства IDC.

Водночас частка смартфонів у загальній кількості мобільних телефонів, проданих в 2012 році, становила більше 41%, або майже 712,6 млн шт. (зростання порівняно з 2011 роком на 44,1%).

Лідером у рейтингу продажів мобільних телефонів за звітний період, вперше обігнавши фінську Nokia, стала компанія Samsung (Корея) - 406 млн пристроїв, що на 22,7% більше, ніж за 2011 рік, водночас частка ринку компанії зросла до 23,4% (19,3% у 2011 році).

Торішній лідер, фінська компанія Nokia, в 2012 році зайняла друге місце у рейтингу, поставивши на ринок 335,6 млн мобільних телефонів, що на 19,5% менше, ніж за 2011 рік, водночас частка ринку компанії знизилася до 19,3% (24,3% у 2011 році).

На третьому місці - компанія Apple (США), яка за 2012 продала на 46% більше мобільних пристроїв - 135,9 млн, водночас частка ринку компанії становила 7,8% (у 2011 році - 5,4%).

Наступне місце у рейтингу зайняла компанія ZTE (Китай) - 65 млн мобільних телефонів, що на 6,5% менше, ніж у 2011 році (частка ринку 3,7%, на 0,4 п.п. нижче, ніж у 2011 році ).

Компанія LG поставила в 2012 році на ринок 55,9 млн мобільних телефонів, що на 36,5% менше, ніж у попередньому році (частка ринку впала з 5,1% в 2011 році до 3,2%).

Решта компаній світу в 2012 році продали сумарно 737,5 млн пристроїв, що на 2,9% більше, ніж у 2011 році.

Серед виробників смартфонів за продажами в 2012 році також лідирує компанія Samsung - 215,8 млн пристроїв, що на 129,1% більше, ніж за 2011 рік, водночас частка ринку смартфонів компанії зросла до 30,3% (19% в 2011 році ).

На другому місці - компанія Apple, яка поставила 135,9 млн смартфонів (зростання на 46,9%), водночас частка ринку смартфонів компанії становила 19,1% (у 2011 році - 18,8%).

Компанія Nokia в 2012 році поставила на ринок 35,1 млн смартфонів (зниження порівняно з 2011 роком на 54,6%), тайванська НТС - 32,6 млн (зниження на 25,2%), Research In Motion (Канада) - 32,5 млн пристроїв (зниження на 36,4%). На інших виробників смартфонів припало 260,7 млн проданих у 2012 році пристроїв (зростання на 92,7%).

Як повідомляв раніше УНІАН, згідно з результатами дослідження компанії IDC (США), в 2011 році у світі було продано понад 1,546 млрд мобільних телефонів різних моделей, що на 11,1% більше, ніж за 2010 рік.

За інформацією компанії GfK Ukraine, продажі мобільних телефонів і смартфонів в Україні у 2011 році зросли на 9% - до 8,3 млн штук.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation, США) - аналітична та консалтингова компанія, в якій працюють понад 1000 аналітиків у 110 країнах. Компанія має представництво в Україні.