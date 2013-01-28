У 2012 р. пасажири Придніпровської залізниці у вісім разів частіше оплачували вартість чаю через каси

У 2012 році пасажири Придніпровської залізниці (ПЗ) придбали 1,017 мільйон склянок чаю через каси у складі вартості квитка. Це майже у 8 разів більше, ніж в 2011 році, коли через квиткові каси, при оформленні проїзних документів, пасажири дороги замовили 126 тис. 514 склянок чаю.

Загалом у 2012 році пасажири Придніпровської залізниці замовили у потягах майже 5,9 млн склянок чаю та кави.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, пасажири замовили 4,639 млн склянок чаю та 333,302 тис. чашок кави.

Через каси у складі вартості квитка у 2012 році пасажири придбали 1,017 млн склянок чаю.

Вартість однієї склянки чаю у потягах Придніпровської залізниці становить 2,5 грн, кава (залежно від марки та виробника) - від 3 до 5 грн.

Нагадаємо, що послуга з продажу чаю під час купівлі залізничного квитка діє з 1 липня 2011 року і є добровільною. Пасажири також можуть замовляти чай або каву безпосередньо у провідників пасажирських вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в поїздах 2,710 млн склянок чаю та кави.

Придніпровська залізниця у 2012 році перевезла майже 22,204 млн пасажирів на 0,15% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» здійснює перевезення у межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.