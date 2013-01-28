Безперешкодний рух потягів під час опадів забезпечували 7 тис. залізничників

Безперешкодний рух потягів в умовах опадів за минулу добу забезпечували 7126 залізничників, які розчищали станції та колії від снігу.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), найбільша товщина сніжного покриву спостерігалася на станціях Донецьк (26 см), Дебальцеве (23 см) Донецької залізниці (ДЗ) та Дніпропетровськ (15 см), Кривий Ріг (15 см) Придніпровської залізниці, де пройшов сніг та дощ.

На території цих залізниць зараз зосереджено більше технічних і людських ресурсів.

Залізничники прибирають від наслідків зимової негоди вокзали та станції, очищають колії та стрілкові переведення.

Довідка УНІАН. Для безперебійної роботи у зимовий період 2012-2013 років у структурних підрозділах колійного господарства залізниць було підготовлено 127 одиниць снігоочисної техніки (СДП, СДПМ), 105 одиниць снігоприбиральної техніки (СМ-2), з яких на ДЗ - 17 одиниць снігоочисної та 25 одиниць снігоприбиральної техніки, на Львівській залізниці (ЛЗ) - відповідно 22 і 13 од., на Одеській (ОЗ) - 21 і 7, на Придніпровській залізниці - 17 і 22, на Південно-Західній (ПЗЗ) - 35 і 22, на Південній (ПЗ) - 15 і 16.

Залізниці підготували до роботи у зимовий період 14,378 тис. стрілкових переведень, обладнаних системою пневмообдування, а також 2,295 тис. стрілкових переведень з системою електрообігріву.