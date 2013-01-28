"Бориспіль" розглядає можливість залучення лоукостерів до терміналу F, в якому оперує МАУ

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" розглядає можливість залучення лоукостерів для оперування в терміналі F, в якому зараз оперує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Про це в інтерв'ю Forbes.ua повідомив генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Антон Волов.

«Зараз «Міжнародні авіалінії України» базуються в терміналі «F». Ми давно розробляємо технологію переведення всіх міжнародних рейсів у термінал «D», зокрема рейсів «Міжнародних авіаліній України». У цьому випадку ми зможемо здійснити наші давні плани і говорити з лоукостами про оперування в терміналі «F»», - сказав він.

За словами А.Волова, така можливість з'явиться у випадку, «якщо компанія «АероСвіт», на яку припадає близько 30% наших перевезень, припинить своє існування», і МАУ виконуватиме рейси «АероСвіту».

«Найгірше, якщо «АероСвіт» припинить своє існування, а МАУ не заберуть собі його рейси, ми повинні бути готові обслуговувати у терміналі «F» лоукости», - сказав він.

А.Волов також зазначив, що «АероСвіт» був «єдиним по-справжньому хабовим перевізником «Борисполя»».

До того ж, за словами А.Волова, якщо МАУ забере далекомагістральні рейси «АероСвіту», «обсяг пасажиропотоку не повинен впасти».

Водночас А.Волов зазначив, що «з семи далекомагістральних літаків "АероСвіту" ми бачимо тільки три в експлуатації».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшити пасажиропотік на 5,6% у порівнянні з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.