Укравтодор у 2012 році відкрив рух на 1600 км відремонтованих і збудованих доріг

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) за підсумками 2012 року відкрила рух на 1601 км відремонтованих і новозбудованих доріг.

Про це УНІАН повідомили в Укравтодорі.

Зокрема в першій половині 2012 року до початку чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Укравтодор відкрив рух на 328 км автодоріг із новим покриттям.

Також у відомстві повідомили, що в 2012 році за кошти міжнародних фінансових організацій було відремонтовано 231,3 км автодоріг, зокрема Київ-Харків-Довжанський завдовжки 45 км, Київ-Чоп на ділянці від Києва до Житомира завдовжки 113,9 км, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта завдовжки 17,5 км.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 року Укравтодор збільшив введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі - до 2 тис. км.

Довідка УНІАН. Укравтодор входить до системи органів виконавчої влади й забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

У 2010 році Укравтодор збільшив введення збудованих і відремонтованих автодоріг у 10 разів - до 973 км. У 2009 році було відкрито рух на 92 км доріг.