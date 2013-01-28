Гендиректором «Укрзалізниці» призначено Сергія Болоболіна - джерело

Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначено Сергія Болоболіна, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора.

Як повідомило УНІАН джерело в “Укрзалізниці”, таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив 28 січня 2013 року.

С.Болоболін народився в 1961 р. у Саратовській області. У 1985 р. закінчив Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту. Трудову діяльність почав на станції Ясинувата, де через два роки після закінчення інституту (1987) став головним інженером.

З 1991 р. по 2000 р. працював начальником ст. Ясинувата. У 2001-2006 рр. - заступник начальника Донецької залізниці з перевезень. З 2006 р. по 2008 р. - начальник Одеської залізниці, у 2008-2011 рр. - перший заступник начальника Донецької залізниці, з квітня 2011 р. - перший заступник гендиректора «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 26 грудня 2012 року Кабмін звільнив з посади гендиректора «Укрзалізниці» Володимира Козака, який був призначений міністром інфраструктури України.