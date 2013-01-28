«Укравтодор» у 2013 році продовжить роботи на будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі

Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») планує в 2013 році продовжити роботи з будівництва автомагістралі з мостами через Дніпро в Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили в «Укравтодорі».

Крім того, в планах на 2013 рік відтепер продовження робіт з будівництва обхідних доріг у Дніпропетровську (друга черга) та Донецьку (четверта черга), Лубнах, Сімферополі, Севастополі та Мелітополі, а також автодоріг Донецьк-Луганськ, Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Миколаїв-Херсон.

Крім того, «Укравтодор» планує відремонтувати за кошти кредиту міжнародних фінансових організацій дороги Бориспіль-Лубни-Полтава, а також автодороги на підходах до Києва з боку Житомира, Ковеля, Овруча, Одеси, Чернігова та Обухова.

«Укравтодор» не уточнює протяжність доріг, які планує побудувати і відремонтувати в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» у 2012 році відкрив рух на 1601 км відремонтованих та побудованих доріг. За підсумками 2011 року «Укравтодор» збільшив введення в експлуатацію відремонтованих та новозбудованих доріг більш ніж удвічі - до 2 тис. км.

Нагадаємо, проект будівництва автотранспортного мостового переходу в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури у 2002 році. Згідно з проектом зведення мостів через Дніпро і старе Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв'язок та естакадних підходів до мосту планувалося здійснити протягом найближчих 8 років.

У грудні 2010 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що міст через Дніпро в Запоріжжі буде побудований максимум в 2012 році, у серпні 2011 року - що першу чергу здадуть на початку 2013 року, у жовтні 2012 року - що міст через Дніпро в Запоріжжі буде повністю введений в експлуатацію в 2013 році.

У грудні 2012 року Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн, які, як планувалося, дозволять направити 2,25 млрд грн на будівництво мосту через Дніпро в Запоріжжі.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

У 2010 році «Укравтодор» збільшив введення збудованих та відремонтованих автодоріг у 10 разів - до 973 км. У 2009 році було відкрито рух на 92 км доріг.