Віце-прем'єр-міністр Вілкул представив нового гендиректора «Укрзалізниці»

Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул представив колективу Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») нового генерального директора Сергія Болоболіна.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення О.Вілкул зазначив, зокрема, необхідність подальшого розвитку залізниць, зростання вантажопотоків і збільшення транзиту.

Міністр інфраструктури Володимир Козак зазначив, що новий гендиректор «Укрзалізниці» повинен завоювати довіру колективу і забезпечити соціальний захист залізничників.

Зі свого боку С.Болоболін зазначив, що «Укрзалізниці» належить вирішення актуальних питань оновлення рухомого складу, збільшення обсягів перевезень, зокрема транзитних, а також ефективного використання наявних основних фондів шляхом технічної модернізації та використання новітніх технологій.

Як повідомляв УНІАН, С.Болоболін раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора «Укрзалізниці».

С.Болоболін народився в 1961 р. в Саратовській області. У 1985 р. закінчив Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту. Трудову діяльність розпочав на станції Ясинувата, де через два роки після закінчення інституту (1987) став головним інженером.

З 1991 р. по 2000 р. працював начальником ст. Ясинувата. У 2001-2006 рр. - заступник начальника Донецької залізниці (ДЗ) з перевезень. З 2006 р. по 2008 р. - начальник Одеської залізниці, у 2008-2011 рр. - перший заступник начальника Донецької залізниці, з квітня 2011 р. - перший заступник гендиректора «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 26 грудня 2012 Кабмін звільнив з посади гендиректора «Укрзалізниці» Володимира Козака, який був призначений міністром інфраструктури України.