Порти України в 2012 році зберегли перевалку вантажів на рівні 161 млн тонн

Державні та приватні порти України в 2012 році переробили 160,641 млн тонн вантажів - на 0,62% менше, ніж у 2011 році.

Про це повідомляє Держстат України.

Згідно з повідомленням, зокрема в 2012 році морські порти України всіх форм власності перевалили 153,967 млн тонн вантажів - на 0,7% менше, ніж роком раніше.

До того ж перевалка морськими портами експортних вантажів зросла на 14,1% - до 96,848 млн тонн, перевалка імпортних вантажів скоротилася на 15,1% - до 16,494 млн тонн, перевалка транзитних вантажів скоротилася на 18,5% - до 38,781 млн тонн, перевалка вантажів у внутрішньому сполученні скоротилася на 41,3% - до 1,844 млн тонн.

Водночас річкові порти України в 2012 році перевалили 6,674 млн тонн вантажів - на 1,2% більше, ніж у 2011 році.

При цьому перевалка річковими портами експортних вантажів зросла на 27,8% - до 1,409 млн тонн, перевалка імпортних вантажів збільшилася на 29,3% - до 0,355 млн тонн. Перевалка транзитних вантажів скоротилася на 87,8% - до 2,1 тис. тонн, перевалка вантажів у внутрішньому сполученні скоротилася на 5,6% - до 4,908 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, 18 державних морських портів у 2012 році переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних, 64,8 млн тонн експортних і 9,36 млн тонн імпортних вантажів.

Підприємства морського і річкового транспорту України в 2012 році скоротили перевезення вантажів на 21,4%, до 7,8 млн тонн.