Придніпровська залізниця в 2012 році виявила 1265 пошкоджених вагонів

У 2012 році працівники Придніпровської залізниці (ПЗ) виявили 1265 пошкоджених вагонів - на 27 вагонів більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, зокрема, 1244 пошкоджених вагони було виявлено на під'їзних коліях промислових підприємств і портів.

Грошові надходження за пошкоджені вагони становили 5,48 млн грн.

Основною причиною пошкоджень вагонів залишаються порушення нормативів при виконанні вантажних операцій і маневрової роботи.

Так, при вивантаженні пошкоджено 43% вагонів, при навантаженні - 12%, через сходження вагонів з рейок - 29%.

При вивантаженні в портах найбільший збиток завдано вагонам в Керченському морському торговому порту - 80 вагонів (з них 72 грейфером), у Бердянському МТП - 39 вагонів (7 грейфером), у Феодосійському МТП - 22 вагони (2 грейфером).

З промислових підприємств найбільшу кількість пошкоджених вагонів працівники ПЗ виявили на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 525 вагонів (у 2011 році 358), ВАТ «Інтерпайп НТЗ» - 60, ВАТ «Дніпродзержинський металургійний комбінат ім. Дзержинського»- 36, ПАТ«Євраз ДМЗ ім.Петровського» - 25 вагонів.

Середня собівартість ремонту одного пошкодженого вагона становила 4162 грн - на 6% більше, ніж роком раніше.

Протягом 2012 року працівники Придніпровської залізниці провели 1965 перевірок, закрили до усунення зауважень 164 стрілкові переведення, 113 під'їзних шляхів, 73 грейферних крани, 20 вагоноперекидачів, які не відповідали вимогам ГОСТу.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця (ПЗ) в 2012 році відремонтувала в спеціалізованих вагоноремонтних депо 11,748 тис. вантажних піввагонів - на 0,5% більше, ніж було заплановано.

Придніпровська залізниця у 2012 році перевезла 115,331 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 року. У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн тонн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.