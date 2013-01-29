Станцію метро «Теремки» можуть відкрити на три місяці пізніше через проблеми з фінансуванням

Введення в експлуатацію станції столичного метро «Теремки» можуть відкласти на три місяці, тобто до Дня Незалежності.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, про це заявив голова КМДА Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».

Головна причина, за його словами, проблеми з фінансуванням.

«Дуже важливі питання - обсяг і час фінансування. У нас є два варіанти щодо введення станції в експлуатацію. Перший, який був для нас особливо приємним, - це подарунок Києву до Дня міста вже повністю працюючої не тільки станції, а всієї лінії. І другий варіант - це може бути, наприклад, День Незалежності. Це реальні дати, і ми все робимо для того, уряд нам в цьому допомагає, щоб ми могли профінансувати в повному обсязі даний проект», - зазначив він.

За словами О.Попова, будівництво однієї станції і прокладка 1200 метрів колії на сьогодні коштує до 800 млн грн.

Водночас О.Попов заявив, що з іншого боку цей рік для розвитку столичного метрополітену буде історичним.

“Я переконаний, що ми почнемо в другій половині року будівництво четвертої гілки метрополітену, тобто метро на Троєщину. І ще є амбіція, щоб ми почали будівництво «Львівської брами». Я вже говорив про те, що будівництво цього виходу займе мінімум близько 2 років. Крім того, ми починаємо розробляти проектну документацію для метро на Виноградар і плануємо деякі інші напрямки. Я думаю, що цей рік буде для розвитку метрополітену дуже цікавим», - упевнений голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2012 року керівник КП «Київметробуд» Володимир Петренко повідомив, що введення в експлуатацію станції метро «Теремки» у Києві відкладається приблизно на півроку - із грудня 2012 року на травень 2013 року.

Наприкінці грудня минулого року О.Попов сказав, що попри складнощі, пов’язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об’єкт до Дня міста.