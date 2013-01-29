На залізничному вокзалі Сімферополя відкрито пішохідний перехід і приміський касовий павільйон

У вівторок, 29 січня, на залізничному вокзалі Сімферополя відкрито пішохідний перехід над шляхами (конкорс) і приміський касовий павільйон.

Як передає кореспондент УНІАН, конкорс з'єднав 1-у пасажирську платформу вокзалу з 5-ю і 6-ю, які призначені для прийому електропоїздів.

«Залізничний вокзал — ворота Криму. Важливо, щоб він був зручним, сучасним і впорядкованим», - відзначив на церемонії відкриття конкорсу віце-прем'єр Ради міністрів Криму Валерій Пальчук.

«Ми хотіли розмежувати пасажирський і приміський рух. Не завжди зручно "далекому" пасажирові, коли стикаються потоки», - сказав начальник Придніпровської залізниці (ПЗ) Ігор Гладких.

Будівництво почалося у 2012 році на виконання доручення Президента України Віктора Януковича про модернізацію інфраструктури приміського залізничного вузла Сімферополя. Цей проект обійшовся ПЗ у 34 млн грн.

Довжина переходу - 100 метрів, ширина — 8,7 м, металеві конструкції розміщені над шляхами на висоті 8 метрів.

Конкорс оснащений 4 ескалаторами загального користування і 3 ліфтами - для людей з обмеженими фізичними можливостями.

У касовому павільйоні площею 340 кв. м розміщується довідкове бюро і 4 каси, одна з них - для обслуговування інвалідів.