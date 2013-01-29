Одним із головних завдань «Укрзалізниці» стане збільшення прибутковості - гендиректор

Головними завданнями Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») стане ефективне використання наявних ресурсів і збільшення прибутковості підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час представлення колективу «Укрзалізниці» заявив новий генеральний директор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін.

«Головним завданням вважаю ефективне використання наявних ресурсів - основних фондів, технічних засобів, шляхом впровадження нових технологій, зміцнення дисципліни і збільшення прибутковості державного підприємства. Робота в цьому напрямку дозволить зберегти колективи залізниць та соціальні гарантії», - сказав він.

За словами С.Болоболіна, залізницям належить вирішити цілу низку серйозних завдань, зокрема, оновлення рухомого складу, тягового парку та збільшення обсягів перевезень, зокрема транзитних.

«У цьому ми сподіваємося на допомогу уряду, який знає і розуміє проблеми залізничної галузі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул представив колективу "Укрзалізниці" нового генерального директора С.Болоболіна. Під час представлення О.Вілкул зазначив, зокрема, необхідність подальшого розвитку залізниць, зростання вантажопотоків і збільшення транзиту.

С.Болоболін раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» і змінив на посаді гендиректора "Укрзалізниці" Володимира Козака, призначеного міністром інфраструктури.