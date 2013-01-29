Державіаслужба подала позов до оператора сміттєзвалища біля аеропорту «Бориспіль»

Державна авіаційна служба подала позов про зобов'язання припинити господарську діяльність до компанії «Еко-Сервіс», яка на підставі договору оренди використовує полігон твердих побутових відходів, розташований на відстані 2 км від Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як сказано у повідомленні Державіаслужби, на полігоні «Еко-Сервісу» спостерігається масове скупчення птахів.

«Звалище знаходиться в 2 км від злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль». Напрямок міграції птахів проходить через злітно-посадкову смугу аеропорту «Бориспіль» на висоті близько 100 метрів. У 2012 році в аеропорту «Бориспіль» відбулося 6 зіткнень повітряних суден з птахами», - повідомляє Державіаслужба.

Відомство зазначає, що протягом 2011-2012 років Державіаслужба неодноразово зверталася до місцевих органів влади з питанням про закриття або перенесення звалища, яке використовує компанія «Еко-Сервіс». Однак питання функціонування сміттєзвалища органами місцевої влади не вирішене і залишається реальною загрозою безпеці польотів в аеропорту «Бориспіль».

Позов Державіаслужби розглядатимуть у Господарському суді Київської області 30 січня.

Довідка УНІАН. Повітряний кодекс України визначає, що на відстані до 15 км від межі аеродрому забороняється відкрите складування харчових відходів, розміщення звалищ, будівництво або розвивання споруд, що сприяють масовому скупченню птахів, які можуть створювати загрозу для повітряного руху.

Аналогічну норму про заборону звалищ у 15-кілометрових зонах від межі аеродрому містить Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабміну 29 березня 2002 року.