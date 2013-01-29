Українці змінюють традиційні туристичні напрямки

У 2012 році кількість українців, які виїхали на відпочинок до Єгипту і Туреччини, скоротилася порівняно з 2011 роком, тоді як кількість українців, які виїхали до Греції, Кіпру і ОАЕ, зросла.

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України. Дані не враховують мету поїздки.

Зокрема, у 2012 році кількість українців, які виїхали в традиційних туристичних напрямах, зокрема до Єгипту, скоротилася на 3,23% порівняно з 2011 роком — до 300 тис. осіб, до Туреччини — на 8,8%, до 598 тис. осіб.

Водночас Держприкордонслужба повідомляє, що кількість тих, хто виїхав у 2012 році до Тунісу, скоротилася в 10 разів — до 200 осіб, хто виїхав до Таїланду — на 8%, до 23 тис. осіб.

Водночас кількість українців, які виїхали до ОАЕ в 2012 році, зросла на 33,3% - до 152 тис. осіб, до Греції — на 23,76%, до 125 тис. осіб, до Кіпру — на 17,39%, до 27 тис. осіб, до Болгарії — на 12,77%, до 53 тис. осіб, до Чорногорії — на 8,33%, до 39 тис. осіб, до Ізраїлю — на 2,88%, до 143 тис. осіб.