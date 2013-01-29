«Бориспіль» збільшить кількість кіосків для самореєстрації у терміналі «D»

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує встановити в терміналі «D» ще 4 кіоски для самореєстрації CUSS (англ. Common Use Self Service), збільшивши, таким чином, їх кількість до 6, повідомили УНІАН в аеропорту.

Крім того, аеропорт планує встановити в терміналі «D» 2 стійки для автоматичної реєстрації багажу.

За інформацією аеропорту, з початку 2013 року кіосками самореєстрації, встановленими в терміналі «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль», скористалися 3786 пасажирів.

На сьогодні ці кіоски обслуговують пасажирів авіакомпаній KLM, Air France, Lufthansa і Austrian Airlines.

Ведуться переговори щодо залучення до використання кіосків інших провідних авіаперевізників.

Як повідомляв УНІАН, кіоски самостійної реєстрації пасажирів CUSS встановили у терміналі «D» у 2012 році.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком — до 8,478 млн. осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.