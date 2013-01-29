«АероСвіт» відкриє продажі на далекомагістральні рейси Київ-Нью-Йорк і Київ-Пекін

Авіакомпанія «АероСвіт» має намір відкрити продаж квитків на далекомагістральні рейси на період літньої навігації 2013 року на лініях Київ–Нью-Йорк і Київ–Пекін.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, буде відкрито продаж на рейси Київ–Нью-Йорк, які здійснюватимуться з початку квітня 2013 року, на рейси Київ–Пекін — після затвердження графіка польотів за цим маршрутом.

У лютому-березні 2013 року "АероСвіт" виконуватиме окремі рейси до Нью-Йорка, Пекіна і Бангкока з урахуванням завантаження і необхідності вивезення пасажирів.

Згідно з програмою реструктуризації, "АероСвіт" зосередить свою діяльність на обслуговуванні діючої далекомагістральної мережі польотів з її подальшим розширенням, а також на перевезенні пасажирів середньомагістральними і внутрішніми рейсами авіакомпаній-партнерів.

З лютого 2013 року "АероСвіт" призупиняє виконання середньомагістральних і регіональних рейсів. Зокрема, оперування на внутрішньоукраїнських лініях Київ–Івано-Франківськ і Київ–Дніпропетровськ з лютого відновить компанія "Дніправіа".

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.