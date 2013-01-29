Укртрансінспекція відкрила пункт видачі дозволів у Херсонській області

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) відкрила пункт видачі дозволів на міжнародні автоперевезення у Херсонській області.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, пункт видачі дозволів знаходиться в Скадовську і працюватиме відповідно до розкладу руху поромів.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.