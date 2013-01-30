Toyota відкликає рекордну за останній рік кількість автомобілів

Toyota заявила про початок відкличної кампанії автомобілів Corolla, Corolla Matrix і Lexus IS, про це повідомляє Usa Today.

Всього у США буде відкликано більше мільйона автомобілів, що стане найбільшим відкликанням за останній рік.

Близько 752000 машин Corolla і Corolla Matrix випуску 2003 і 2004 років будуть відкликані через несправність блоку управління подушкою безпеки. Це може призвести до мимовільного розкриття подушок безпеки і самонатягання ременів.

Понад 270000 автомобілів моделі Lexus IS з 2006 по 2012 рік випуску відкликаються для перевірки справності передніх двірників.

Власники зазначених моделей отримають лист із вказівками про доставку транспортних засобів дилерами для безкоштовного ремонту.

Раніше стало відомо, що компанія Toyota у минулому 2012 році змогла повернути собі звання лідера світової автомобільної промисловості, обійшовши свого основного конкурента General Motors. За даними Toyota, компанія разом із дочірніми марками реалізувала у 2012 році 9,75 млн машин в усьому світі, що виявилося вище за торішній результат на 23%. У 2013 році керівництво Toyota розраховує досягти позначки продажів в 9,91 млн автомобілів, передає Газета.RU.