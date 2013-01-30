«Укрзалізниця» до квітня завершить розподіл депо за типом робіт

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до квітня завершити розподіл вагонних депо за типом робіт, які в них проводяться.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління вагонного господарства "Укрзалізниці" Олег Мотін, розподіл депо допоможе чітко визначити, які суми витрачаються на ремонт і скільки має бути закладено в тарифі на експлуатацію рухомого складу.

За словами О.Мотіна, під час реорганізації виділять 20 депо, які займатимуться тільки експлуатацією рухомого складу. Крім того, деякі депо будуть розділені на дві частини - ремонтну та експлуатаційну. У зв'язку з цим загальна кількість вагонних депо зросте з 49 до 53. Зокрема, будуть розділені депо Нижньодніпровськ-Вузол, Коростень, Знам'янка, Жмеринка, Батуринське, Куп'янськ, Іловайськ.

Водночас деякі депо, відповідальні за експлуатацію, будуть укрупнені.

Також продовжується закріплення ремонтних депо за підприємствами, на балансі яких перебувають вагони.

До списку депо, закріплених за окремими підприємствами, увійшли ремонтні депо Жмеринка та Дрогобич (Стрийський вагоноремонтний завод), а також Здолбунів та ім. Т.Шевченка (ДП «Укррефтранс»).

За Дарницьким вагоноремонтним заводом закріпили депо Красноармійськ, Ясинувата і Батуринське, за ДП «Укрспецвагон» - Дебальцеве-Сортувальне, Нижньодніпровськ-Вузол, Мудрьона та П'ятихатки, а за УДЦТС «Ліски» - Запоріжжя-Ліве, Шепетівка і Козятин.

Крім того, в окрему нову групу виділено шість депо, які займатимуться ремонтом і експлуатацією спеціальної залізничної техніки - машин колійного, енергетичного господарств, пожежних потягів. До цієї групи увійдуть депо Красний Лиман, Джанкой, Конотоп, Клепарів, Херсон, Основа.

Водночас кількість лінійних підприємств, які спеціалізуватимуться на ремонті приватних вагонів, не змінилася і становить 14 підприємств.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту України визначила, що базовими ремонтними депо для державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони українських залізниць, будуть вагоноремонтні депо Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя Ліве і Джанкой.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.