Справу про "швидкі Тимошенко" відправили на дорозслідування

Захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко заявляє, що Генеральна прокуратура відправила на дорозслідування кримінальну справу, яку було порушено стосовно Юлії Тимошенко нібито за фактом перевищення влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Можливо, так хочуть справу "поховати". Звинувачення Ю.Тимошенко полягало в тому, що вона, будучи прем'єр-міністром, підписала законні рішення Кабінету Міністрів. Це її обов'язок за Конституцією. Тому ті звинувачення - шизофренія. Вони в якийсь момент це усвідомили », - сказав Сергій Власенко в інтерв'ю gazeta.ua.

Захисник нагадав, що саме із документів щодо машин "швидкої" Генпрокуратура починала свою піар-кампанію проти Ю.Тимошенко. "Вони з ними носилися, як дурень з писаною торбою. Потім зрозуміли, що це - повний ідіотизм. Тож почали гальмувати справу "швидких", і просувати "газову", за якою екс-прем'єра і посадили", - додав він.

"Влада вважає, що винайшла механізм тримати Ю.Тимошенко у в'язниці довічно. Відносно Ю.Тимошенко ніхто не дотримується базових стандартів юриспруденції. Думають: ми за 5 хвилин порушимо чергову абсурдну справу, що вона вбила Кеннеді, її команда буде боротися в Європейському суді. Як тільки побачимо, що цю справу скасують, звинуватимо Ю.Тимошенко в тому, що розіп'яла Христа, і знову заарештуємо. І так по колу. А Віктор Янукович у цей час обманює європейських політиків. Спочатку розповідає про декриміналізацію статей, потім - про амністію, помилування. Ще пізніше: давайте, дочекаємося рішення Європейського суду, або поки сонце почне сходити на заході, а заходити - на сході", - заявив С.Власенко.

Як відомо, 27 січня 2011 року слідчі Генеральної прокуратури вручили Ю.Тимошенко постанову про порушення відносно неї нової кримінальної справи за фактом перевищення влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини. "Мені пред'явили постанову про порушення кримінальної справи, яку виписано наспіх, безграмотно, немає там ні складу злочину, ні об'єкта злочину, ні суб'єкта злочину, ні події злочину - нічого", - заявила тоді Ю.Тимошенко.

Сайт Ю.Тимошенко нагадує, що за часів її прем'єрства уряд України здійснював програму щодо забезпечення транспортом сільських лікарень. У рамках цієї програми для забезпечення доступу громадян до медичних послуг закупили тисячі автомобілів, які використовуються і досі.