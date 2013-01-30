Швидкісні потяги Skoda до літа запустять до Сімферополя

Придніпровська залізниця планує у літньому розкладі 2013 року запустити до Сімферополя швидкісні двоповерхові електропотяги категорії «Інтерсіті+» виробництва Skoda з Дніпропетровська, Харкова і Донецька.

Про це УНІАН повідомили у Придніпровській залізниці з посиланням на начальника залізниці Ігоря Гладких.

«Плануємо ввести їх вже у травні цього року - на новий літній графік. Вони з'єднають Сімферополь з містами-мільйонниками - Дніпропетровськом, Донецьком і Харковом», - сказав він.

За словами І.Гладких, планується, що з Дніпропетровська до Криму електропотяг їхатиме 5 годин, з Донецька – близько 6,5 години, з Харкова - 6 годин 45 хвилин.

Експериментальний рейс міжрегіонального швидкісного двоповерхового електропоїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва Skoda на маршруті Харків – Сімферополь – Дніпропетровськ був виконаний 29 січня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2012 року Придніпровська залізниця заявила про плани запустити до літа 2013 року швидкісний потяг корейського виробництва класу «Інтерсіті+» з Дніпропетровська до Криму.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові потяги Skoda складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість місць - 636. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.