Південна залізниця вирішила не підвищувати вартість проїзду у електричках через бідність пасажирів

Одна з найбільших в Україні Південна залізниця (ПЗ) відмовилася від раніше запланованого підвищення тарифу на проїзд у приміському напрямку.

«Враховуючи невисокий рівень доходів більшої частини населення в Харківській, Сумській, Полтавській областях, Південна залізниця відмовилася від уже погодженого рішення про індексацію тарифів на приміські перевезення», - йдеться в повідомленні ПЗ.

Як повідомляв УНІАН, ПЗ планувала з 1 лютого підвищити в середньому на 15% вартість проїзду у приміському пасажирському сполученні. Вартість проїзду була погоджена в установленому порядку з обласними держадміністраціями Харківської, Полтавської та Сумської областей.

За оцінкою «Укрзалізниці», для утримання існуючих тарифів на пасажирські залізничні приміські перевезення необхідно передбачити у державному та місцевих бюджетах близько 3,5 млрд грн для компенсації витрат залізниць.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 Закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Довідка УНІАН. На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років тощо.

Пільгові категорії громадян становлять понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг.