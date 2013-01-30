Придніпровська залізниця спрямує на колійні роботи майже 351 млн грн

Придніпровська залізниця планує в 2013 році спрямувати на ремонтно-колійні роботи 350,48 млн грн.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, в 2013 році планується модернізувати 43,1 км колій, капітально відремонтувати 83,6 км, провести середній ремонт на 110 км, комплексно-оздоровчий - на 18 км колій.

Крім того, заплановано оновити або відремонтувати 95 комплектів стрілкових переведень.

У 2013 році основні роботи будуть зосереджені на напрямках Лозова - Сімферополь, П'ятихатки - Чаплине, Остряково - Євпаторія, П'ятихатки - Кривий Ріг-Головний, Кривий Ріг - Комиш-Зоря, Верхівцеве - Долинська, Воскобійня - Красноармійськ, Джанкой - Керч.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2012 році спрямувала на роботи з ремонту і модернізації колійного господарства 594,2 млн грн, у тому числі на капітальний ремонт інженерних споруд 20,4 млн грн, на капремонт земляного полотна - 10,8 млн грн.

На початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.