Залізниці в 2012 році перевиконали план із капремонту інженерних споруд

Залізниці в 2012 році виконали план із капітального ремонту інженерних споруд, мостів і тунелів на 101%, й усунули дефектність 63 штучних споруд.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), це дозволило скасувати 17 попереджень про обмеження швидкості й збільшити пропускну спроможність.

Роботи виконувалися згідно з «Галузевою програмою підвищення експлуатаційної надійності й довговічності інженерних споруд залізниць України на 2011-2020 роки».

Довідка УНІАН. На балансі залізниць України 19 416 штучних споруд розгорненою довжиною 623 тис. п. м.

Зокрема експлуатуються 7 824 залізничних моста (позакласні - 34; залізничні великі - 270; залізничні середні та малі мости - 7 126; залізничні тимчасові - 86) і 289 пішохідних мостів.

До залізничної інфраструктури належить 44 тунелі (розгорненою довжиною 18 тис. п. м), з них 30 од. експлуатуються на Львівській залізниці, 4 - на Донецькій, 7 - на Придніпровській, 2 - на Південній і 1 - на Південно-Західній.

Тільки 6 із 44 залізничних тунелів - двоколійні.

Загальна довжина земляного полотна залізниць України становить 21947 км, із них із конструктивними дефектами - 504 км. Довжина земляного полотна, схильного до деформацій - 772,7 км.