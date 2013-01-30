ДЗ у 2012 році скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні на 3,3%

Донецька залізниця (ДЗ) у 2012 році в далекому сполученні перевезла 10,056 млн пасажирів - на 3,32% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляє УНІАН прес-служба залізниці, в 2012 році залізниця відправила в далекому сполученні 15 693 потяги, середня далекість поїздки становила 174 км.

До того ж збитки Донецької залізниці від пасажирських перевезень далекого слідування в 2012 році становили 390,3 млн грн - на 3,8% більше, ніж у 2011 році.

Покриття витрат доходами становило 58,2%.

ДЗ відзначає, що залізниця несла збитки навіть від поїздів, які користуються попитом.

Зокрема збиток від поїзда № 47/48 сполученням Донецьк-Севастополь становив 17,8 млн грн, тобто дохід від поїзда отриманий у розмірі 34,9 млн грн, а експлуатаційні витрати становили 52,8 млн грн.

Збиток від поїзда № 69/70 сполученням Маріуполь-Донецьк-Львів становив 34,6 млн грн, від поїзда № 125/126 Луганськ-Київ - 48 млн грн.

Крім того, Донецька залізниця повідомляє, що у 2012 році дорога перевезла в далекому сполученні пасажирів пільгових категорій на суму 22,183 млн грн.

Компенсація за ці перевезення отримана в розмірі 6,658 млн грн, або близько 30% від суми наданих послуг.

Зокрема компенсація від Донецької ОДА становила 3,551 млн грн при виконаних перевезеннях на суму 6,105 млн грн, від Луганської ОДА - 1,409 млн грн при перевезеннях на 2,035 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця (ДЗ) у 2011 році в далекому сполученні перевезла 10,401 млн пасажирів - на 0,6% більше, ніж роком раніше.

ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн дол.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.