Єврокомісія заморозила виплату Польщі понад 800 млн євро через цінову змову компаній

Варшава. Європейська Комісія заморозила виплату Польщі близько 830 млн євро на кілька проектів з будівництва доріг, які співфінансує Європейський Союз, через підозри у ціновій змові низки компаній, що займаються їх реалізацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними польських ЗМІ, польська влада, у разі доведення змови, не одержить раніше зарезервовані для країни кошти на фінансування цих проектів.

Водночас Міністерство регіонального розвитку Польщі назвало рішення Єврокомісії "незрозумілим", заявивши, що Польща не втратить ці гроші Євросоюзу.

Міністерство у спеціально оприлюдненій сьогодні заяві назвало Польську адміністрацію з будівництва доріг (GDDKiA) «потерпілою стороною» можливої змови кількох компаній, які виграли тендери на будівництво доріг, у фінансуванні яких бере участь ЄС у рамках програм допомоги Польщі.

Міністерство зазначило, що інформувало Єврокомісію про підозру щодо цінової змови в трьох контрактах на будівництво доріг з 2010 року, серед яких контракт на будівництво ділянки автостради А4 до кордону з Україною.

"Польща як сторона, що потерпіла, використовуватиме усі можливі засоби для того, щоб відстояти свої інтереси і якомога скоріше розблоковувати платежі", - наголошується в заяві, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними міністерства, GDDKiA, яка координує будівництво доріг у Польщі, одержала від Єврокомісії близько 4,8 млрд євро дофінансування, що становить половину суми, призначеної для цієї структури у поточному бюджеті Євросоюзу.

За даними польських ЗМІ, у ціновій змові брали участь близько 10 діючих і колишніх менеджерів великих будівельних компаній і один із директорів GDDKiA.

Як повідомляв УНІАН, за даними на початок січня поточного року, Єврокомісія повернула Польщі 35,1 млрд євро, які та витратила на проекти, що співфінансує ЄС, із зарезервованих для країни на 2007-2013 роки 68 млрд євро.

Довідка УНІАН. Польща, що приєдналася до Євросоюзу в травні 2004 року, є найбільшим одержувачем коштів допомоги для нових країн-членів європейського об'єднання, левова частка з яких прямує на розвиток інфраструктури, головним чином на будівництво доріг.

Євросоюз виділяє кошти за умови співфінансування проектів за рахунок державного бюджету країни-члена ЄС, надаючи, як правило, від 25% до 75% від вартості проекту.

Польща з моменту приєднання до ЄС до кінця минулого року одержала у рамках програм допомоги "чистими" - з урахуванням польських виплат до спільного бюджету - 51,2 млрд євро.