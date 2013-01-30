ІнАУ вважає непрозорою процедуру визначення адміністратора персональних і перенесених номерів

Процедура визначення уповноваженого на здійснення технічного адміністрування персональних та перенесених номерів (Адміністратора), згідно з проектом Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, ухваленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), є непрозорою і необ'єктивною і викликає стурбованість на ринку телекомунікацій.

Про це йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), направленому на адресу глави НКРСІ, який має УНІАН.

У листі зокрема зазначається, що процедура визначення Адміністратора, стосовно прийому заяв від організацій про намір здійснювати централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, повинна становити не менше шести місяців, тоді як положенням встановлений максимальний термін, протягом якого приймаються заяви, всього 20 днів. Крім того, ІнАУ вважає, що на засідання НКРСІ, де розглядаються конкурсні пропозиції, повинні запрошуватися не лише організації-претенденти, але й зацікавлені представники громадських організацій.

Також в ІнАУ вважають дискримінаційним те, що Положенням передбачаються «безпідставні обмеження для державних або комунальних підприємств, а також об'єднань підприємств, які будуть претендувати на здійснення діяльності Адміністратора».

ІнАУ просить НКРСІ внести необхідні зміни до проекту Положення, які забезпечать прозору і об'єктивну процедуру визначення Адміністратора персональних і перенесених номерів.

Як повідомляв УНІАН, НКРСІ прийняла проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів» (№ 619 від 29.11.2012 р.). Комісія планує до 15 лютого 2013 пропрацювати всі зауваження та пропозиції, після чого в НКРСІ планується провести робочу зустріч з учасниками ринку для ознайомлення з допрацьованим проектом Положення, а строком до 1 березня п.р. НКРСІ планує схвалити проект рішення і направити його на узгодження в зацікавлені держоргани.

Зокрема, згідно з проектом Положення, послуга з перенесення абонентських номерів повинна здійснюватися безкоштовно, і повинна бути забезпечена протягом 24 годин в мережах мобільного зв'язку і протягом 7 робочих днів в мережах фіксованого телефонного зв'язку.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ), професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін., об'єднує понад 130 підприємств.

НКРСІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРСІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.