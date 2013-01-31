Гендиректором «Укрзалізниці» призначено Болоболіна — розпорядження КМУ

Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначено Сергія Болоболіна.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів № 32 від 28 січня розміщено на сайті уряду.

Раніше С.Болоболін обіймав посаду першого заступника гендиректора «Укрзалізниці».

С.Болоболін народився у 1961 р. у Саратовській області. У 1985 р. закінчив Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту. Трудову діяльність розпочав на станції Ясинувата, де через два роки після закінчення інституту (1987 р.) став головним інженером.

З 1991 р. до 2000 р. працював начальником станції Ясинувата. У 2001-2006 рр. - заступник начальника Донецької залізниці з перевезень. З 2006 р. по 2008 р. - начальник Одеської залізниці, у 2008-2011 рр. - перший заступник начальника Донецької залізниці, з квітня 2011 р. - перший заступник гендиректора «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року Кабмін звільнив з посади гендиректора «Укрзалізниці» Володимира Козака, якого було призначено міністром інфраструктури України.