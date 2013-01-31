Рух поїздів в умовах снігових заметів забезпечували 4 тис. залізничників

Залізниці за минулу добу залучили до забезпечення безперешкодного руху поїздів в умовах снігових заметів 4179 залізничників та 49 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), 30 січня найбільший завтовшки сніжний покров спостерігався на станціях Донецьк (20 см), Дебальцеве (20 см), Луганськ (20 см) Донецької залізниці (ДЗ), Дніпропетровськ (10 см ), Кривий Ріг (12 см) Придніпровської залізниці (ПЗ) і Київ (10 см), Коростень (10 см) Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

На території цих залізниць зараз зосереджено більше технічних і людських ресурсів. Зокрема в Донецьку, Луганську і Дебальцеве товщина сніжного покриву, що випав за добу, становила 20 см працівники Донецької залізниці (ДЗ) задіяли для прибирання снігу 1406 працівників та 35 одиниць спеціальної техніки.

Довідка УНІАН. Для безперебійної роботи в зимовий період 2012-2013 років у структурних підрозділах колійного господарства підготовлено 127 одиниць снігоприбиральної техніки (СДП, СДПМ), 105 одиниць снігоприбиральної техніки (СМ-2), з яких Донецька залізниця - 17одініць снігоочисної та 25 одиниць снігоприбиральної техніки; Львівська залізниця відповідно 22 і 13 од.; Одеська залізниця - 21 і 7; Придніпровська залізниця - 17 і 22; ПЗЗ - 35 і 22; Південна залізниці - 15 од. снігоочисної та 16 - снігоприбиральної техніки.