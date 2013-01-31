В Україні через снігопади і ожеледицю закрито три аеропорти

В Україні 31 січня спостерігаються складні погодні умови - сильний снігопад і хуртовини, поривчастий вітер, ожеледиця. При цьому в деяких областях - при температурі трохи вище нуля, що зумовлює налипання мокрого снігу. Робота всіх видів транспорту утруднена - видимість погана, дороги засипані снігом і навіть після розчищення сніговий покрив швидко відновлюється.

Водночас у профільних відомствах стверджують, що рух транспорту автодорогами державного і місцевого значення забезпечено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, станом на ранок 31 січня об'єкти транспортного комплексу та поштового зв'язку, незважаючи на негоду, функціонують без значних порушень.

Для забезпечення проїзду автошляхами загального користування залучено 1896 одиниць техніки і 2960 дорожніх працівників. Дорожніми організаціями ведеться розчищення проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Працівники «Укравтодору» працюють у цілодобовому режимі.

Станом на 6.00 закриті аеропорти в Рівному, Полтаві та Сумах у зв'язку з покриттям злітно-посадкової смуги і перону снігом і льодом. Інші аеропорти працюють у штатному режимі.

Вчора через розчищення злітно-посадкової смуги і перону від снігу було закрито аеропорт Ужгорода.