"АероСвіт" готує програму польотів на літній період

Авіакомпанія "АероСвіт" відповідно до програми реструктуризації діяльності компанії готує розклад далекомагістральних польотів на літній період навігації 2013 р. і поетапно розпочинає продаж перевезень на трансконтинентальні рейси, повідомляє прес-служба "АероСвіту".

У повідомленні наголошується, що компанія вже відкрила продаж авіаквитків на рейси Київ – Нью-Йорк – Київ на період з початку квітня поточного року. Водночас у квітні-травні планується виконання чотирьох парних рейсів на тиждень з подальшим збільшенням частотності до щоденної у пік літнього сезону.

Дистрибуцію перевезень Київ – Пекін – Київ і Київ – Бангкок – Київ буде відкрито одразу після затвердження графіку польотів на цих маршрутах.

До початку літнього сезону "АероСвіт" виконуватиме окремі рейси до Нью-Йорка, Пекіна і Бангкока з урахуванням завантаження і необхідності вивезення пасажирів.

Одночасно на лютий-березень поточного року намічено підготовку далекомагістрального флоту компанії до інтенсивної експлуатації у літній період, включаючи оновлення інтер'єру, переконфігурацію салону ряду повітряних суден, завершення планових робіт з техобслуговування парку Boeing 767.

Як відзначає прес-служба, згідно з програмою реструктуризації, "АероСвіт" зосередить свою діяльність на обслуговуванні діючої далекомагістральної мережі польотів з її подальшим розширенням, а також на перевезенні пасажирів середньомагістральними і внутрішніми рейсами авіакомпаній-партнерів.

У зв'язку з цим з лютого 2013 р. компанія припиняє власну операцію на середньомагістральних і регіональних повітряних лініях.

"АероСвіт" також приводить у відповідність з програмою польотів свій літаковий парк. Зокрема, компанія вже повернула лізингодавцю один Boeing 767, який був повітряним судном найбільш раннього року випуску в далекомагістральному парку перевізника і найбільш дорогим за умовами лізингу.

На сьогодні у складі далекомагістрального флоту "АероСвіту" залишаються сім Boeing 767. Середньомагістральні літаки Boeing 737 компанія також поетапно повертає лізингодавцям.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.