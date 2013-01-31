«Білавіа» поповнить свій парк літаками Boeing та Embraer

Мінськ. Найбільший авіаперевізник Білорусі авіакомпанія «Білавіа» планує у найближчі два роки поповнити свій повітряний парк літаками Boeing та Embraer.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції у Мінську заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності авіакомпанії «Білавіа» Ігор Чергінець.

«Поки їх кількість не визначено, наразі ми займаємося цим питанням. Плани будуть озвучені після виходу на підписання контрактів з виробниками та лізинговими компаніями», - зазначив І. Чергінець.

Він зазначив, що авіакомпанія зокрема, розглядає можливість закупівлі Boeing 737-800.

«Це літак нового покоління, сьогодні у нас у флоті таких немає», - сказав І. Чергінець.

Довідка УНІАН. Національна авіакомпанія «Білавіа», створена в 1996 році, є найбільшим авіаперевізником в Білорусі.

Здійснює регулярні рейси з Мінська, Гомеля, Гродно за 42 напрямками до 24 країн Європи і Азії.

З 1997 року - дійсний член Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), з 2010 року входить до Асоціації європейських регіональних авіакомпаній (ERAA).

У 2012 році на літаках авіакомпанії літали близько 1,3 млн пасажирів, що майже на 24% більше порівняно з 2011 роком. За цей же період повітряні судна «Білавіа» перевезли близько 1,7 тис. тонн вантажу і пошти (на 7% більше, ніж у 2011 році).

На сьогодні парк повітряних суден «Білавіа» складається з 20 літаків, у тому числі восени минулого року надійшло два нових судна Embraer 175 бразильського виробництва із заводу-виробника.