Метрополітен Києва: через недофінансування може бути припинено рух на деяких ділянках

Недофінансування потреб КП "Київський метрополітен" може змусити підприємство вдатися до зменшення швидкості руху поїздів на тих ділянках, де колії відслужили свій термін, а подальша їх експлуатація в такому стані може призвести до припинення руху потягів на них.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" щодо результатів засідання техніко-економічної ради, на якій розглядалося питання забезпечення безпечного перевезення пасажирів "в кризовій фінансово-економічній ситуації, що склалася на підприємстві через низку причин".

Серед них, як зазначається в повідомленні, недофінансування потреб Київського метрополітену і невідшкодування витрат на перевезення пільговиків з державного та місцевого бюджетів, а також невідповідність діючого тарифу на проїзд у метрополітені собівартості перевезень.

Ці обставини, як заявляють на підприємстві, призвели до системного погіршення фінансового стану Київського метрополітену. За підсумками господарської діяльності підприємства в 2012 році збитки становили 345 млн. грн.

"У таких умовах виникла гостра необхідність вирішення проблеми експлуатації зношених колій, оскільки вона безпосередньо пов'язана з безпекою перевезення пасажирів. Заміни нині вимагають 8,5 км рейок, 3 тис. 500 дерев'яних шпал та 396 перекладних та мостових брусів, які зносилися в процесі щоденного руху поїздів. Однак запаси матеріалів для ремонту колій на підприємстві вичерпані, а можливість їх придбання - відсутня ", - наголошується в повідомленні.

Учасники дискусії розглянули шляхи забезпечення безпеки руху поїздів з урахуванням нинішнього стану дорожнього господарства та обговорили можливість зменшення швидкості руху поїздів на тих ділянках, де колії відслужили своє. Це дозволить зменшити динамічні навантаження на рейки і пропускати по них потягу.

Відповідні підрозділи Київського метрополітену почали напрацьовувати документацію для введення змін у графік руху поїздів з подальшим систематичним контролем стану колій.

"За нинішніх обставин таке рішення комунального підприємства «Київський метрополітен» видається єдино можливим і правильним. Оскільки, незважаючи на фінансові проблеми, підприємство зобов'язане забезпечити безпеку руху поїздів та обслуговувати великий пасажиропотік. Однак слід зазначити, що зменшення швидкості руху поїздів - це тимчасовий захід, і він не є панацеєю від зношеності колій, а лише дозволить на деякий час відстрочити їх заміну. Якщо потреби Київського метрополітену і надалі не будуть фінансуватися належним чином, це призведе до подальшого зниження швидкості руху поїздів, а ще згодом - до закриття дільниць, де стан колій буде непридатним до експлуатації", - заявляють у КП "Київський метрополітен".

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління цінової політики КМДА, збитки столичного метрополітену за 2012 рік очікуються в обсязі 350 млн грн.

Очікувана собівартість перевезення одного пасажира за 2012 рік становить 2,30 грн, тоді як дохід від перевезення одного платного пасажира з урахуванням діючих проїзних квитків становить 1,88 грн.

За наданою метрополітеном інформацією, економічно обґрунтований тариф на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном на 2013 рік становить 3,03 грн.

10 грудня 2012 року голова КМДА Олександр Попов заявляв, що на сьогоднішній день об'єктивно назріло питання підвищення вартості проїзду в столичному метро. Він сказав, що в лютому дасть відповідь на питання з приводу збільшення плати за проїзд. «Будемо заслуховувати та затверджувати фінансовий план метрополітену. На сьогодні підвищення вартості проїзду об'єктивно назріло. Але чи зможемо ми протриматися ще рік - скажу, коли побачу цифри», - зазначив О.Попов.

9 січня заступник голови КМДА Руслан Крамаренко запевнив, що вартість проїзду в Київському метрополітені не підвищуватиметься.

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