«Укрзалізниця» виплатила пасажирам Hyundai 800 тис. грн компенсації

“Укрзалізниця” виплатила пасажирам швидкісних міжрегіональних електропотягів «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem компенсації за запізнення і скасування рейсів на загальну суму 800 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) Леонід Лобойко.

“Виплачено 800 тис. грн компенсації”, - сказав він.

За словами Л.Лобойка, середній розмір компенсації становив приблизно 100 грн.

При цьому він відзначив, що судових позовів до УЗШК про запізнення і скасування потягів від пасажирів не було. “Позовних заяв ми не бачили”, - сказав він.