Українська залізнична швидкісна компанія виявила основну проблему потягів Hyundai

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) заявляє про виявлення основної проблеми потягів виробництва Hyundai Rotem.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор УЗШК Леонід Лобойко.

«Ми практично знайшли те, що боліло в цього потягу. На сьогодні ситуація стабілізувалася», - сказав він.

За його словами, серед несправностей, які приводили до затримки і зупинок електропотягів виробництва Hyundai, зокрема, системи гальм, кондиціонування, компресори, а також системи перемикання струму.

Л.Лобойко повідомив, що корейські фахівці провели модернізацію цих потягів. Крім того, сьогодні в одному з потягів у тестовому режимі випробовуються батареї українського виробника.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки потягів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями.

25 грудня 2012 р. Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

Незабаром після цього Мінінфраструктури повідомило, що, за інформацією компанії Hyundai Corporation, всі недоліки, що заважають нормальній експлуатації потягів на території України, повністю виявлено і вивчено, а також розроблено і реалізується комплекс заходів щодо їх успішної ліквідації. Hyundai Corporation висловила упевненість, що разом з «Укрзалізницею» всі існуючі проблеми будуть вирішені в найкоротші терміни.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропотяги виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропотягів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропотягів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропотяги Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках залізниці з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.