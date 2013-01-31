Наглядова рада «Аеросвіту» запропонувала профспілкам взяти участь у розробці плану санації компанії

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт» запропонувала профспілковим організаціям безпосередньо взяти участь у розробці стратегічного плану виведення авіакомпанії з кризи (плану санації).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «АероСвіту», таке рішення НР компанії ухвалила на своєму засіданні 29 січня 2013 р., в якому взяли участь представники Фонду державного майна, Міністерства інфраструктури, Державної авіаційної служби, низки профспілкових організацій авіакомпанії.

Наглядова рада також доручила керівництву авіакомпанії "провести чергові переговори з профспілковими організаціями та надати інформацію на їхні запити у повній відповідності з вимогами законодавства України".

Як повідомили в прес-службі, члени наглядової ради висловили розуміння позиції профспілкових організацій авіакомпанії, стурбованих скороченням персоналу "АероСвіту". Водночас було зазначено, що скорочення штату є складовою частиною реорганізації, що передбачає зміни в структурі та значне зменшення витрат з метою запобігання зупинці і повній ліквідації компанії. Крім того, як зазначили в компанії, адміністрація «АероСвіту» ще з жовтня минулого року проводила зустрічі і консультації з представниками всіх профспілок, під час яких інформувала про плани зі скорочення співробітників, однак не отримала аргументованих заперечень з боку профспілкових організацій.

Нагадаємо, авіакомпанія «АероСвіт» раніше заявила, що в рамках програми реструктуризації компанії, про яку було заявлено наприкінці 2012 року, проведе часткове скорочення штату співробітників. Програма реструктуризації передбачає значне скорочення операційних витрат "АероСвіту" і його поступовий вихід із зони збитковості. «Частина операцій буде передана на аутсорсинг, буде переглянута маршрутна мережа, внаслідок чого зміниться структура авіакомпанії. Крім цього, відбудеться її реорганізація і скорочення штату», - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країни. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

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