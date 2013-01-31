УЗШК перевезла швидкісними електропоїздами 1,2 млн пасажирів

«Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) за час експлуатації швидкісних міжрегіональних потягів виробництва Hyundai Rotem і Skoda перевезла 1,2 млн. пасажирів, повідомив журналістам у четвер, 31 січня, директор УЗШК Леонід Лобойко.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Л.Лобойка, середня населеність потягів за час експлуатації становила 52-53%, при цьому максимальна населеність до 90% відзначається на потязі Київ-Харків.

Водночас населеність нічного потяга Київ-Донецьк становить близько 30%.

Л.Лобойко відзначив, що найбільш рентабельними є потяги Київ-Харків і Київ-Дніпропетровськ.

За його словами, зараз вивчається питання зміни маршруту швидкісного потяга Київ-Львів через Тернопіль.

Також Л.Лобойко повідомив, що середня заселеність швидкісного електропотяга категорії Інтерсіті виробництва Skoda становить до 50%. В даний час вивчається питання запуску цих потягів у напрямі Криму з Харкова, Дніпропетровська і Донецька. При цьому він відзначив, що з початку експлуатації потягів Skoda було скасовано курсування цих потягів до Маріуполя і Луганська через низький попит на них.

Л.Лобойко також повідомив, що УЗШК має технічні можливості для збільшення кількості швидкісних потягів, зокрема виробництва Крюковського заводу.

«Ми розраховуємо на 25 потягів і ми готові прийняти будь-які потяги, зокрема Крюковські», - сказав Л.Лобойко.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропотяги виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропотягів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом корейська компанія бере на обслуговування електропотяги і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання щодо забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропотягів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропотягів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропотяги Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/ч.

Нові потяги Skoda складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.