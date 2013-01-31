ГПУ за правопорушення у сфері автодорожнього комплексу нарахувала майже 114 млн грн збитків

Генеральна прокуратура України нарахувала збитків через виявлені правопорушення у сфері автодорожнього комплексу майже на 114 млн. грн.

Як інформує прес-служба Генпрокуратури, про це сьогодні заявив Генеральний прокурор Віктор Пшонка під час розширеного засідання колегії відомства, присвяченого нагляду за додержанням законодавства під час здійснення Державним агентством автомобільних доріг України, його територіальними підрозділами державних закупівель, товарів, робіт і послуг, у тому числі за бюджетні кошти.

Як зазначив В.Пшонка, через стан доріг, більшість з яких не відповідає сучасним вимогам, у державі не зменшується кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини власників вулично-шляхової мережі. Генпрокурор висловив занепокоєння щодо стану законності при проведенні державних закупівель у сфері автодорожнього комплексу.

За його словами, лише упродовж останніх двох років загальна сума коштів, виділених Державному агентству автомобільних доріг, становила майже 38 млрд грн. За вказаний період здійснено закупівель на суму 11 млрд грн. За його даними, поза процедурами закупівель було укладено договори на суму понад 4 млрд грн.

Він повідомив, що виявлено зловживання з боку службових осіб підприємств та органів виконавчої влади при витрачанні бюджетних коштів. «Реагуючи на такі факти, минулого року прокурорами порушено 25 кримінальних справ, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 76 службових осіб, з яких 22 – органів контролю», - сказав В.Пшонка.

Він поінформував, що за результатами планової перевірки, яка була організована та проведена Генпрокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 105 кримінальних правопорушень.

«Сума збитків, завданих цими правопорушеннями становить майже 114 мільйонів гривень», - наголосив він.

За словами В.Пшонки, результати проведеної роботи центральним апаратом ГПУ показали суттєві проблеми у діяльності Міністерства інфраструктури та Державного агентства автомобільних доріг при реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

Зокрема, територіальними підрозділами Державного агентства автомобільних доріг закупівлі товарно-матеріальних цінностей та робіт здійснювалися без проведення конкурсних торгів. Для уникнення тендерних процедур Службами автомобільних доріг у регіонах безпідставно приймалися рішення про штучний поділ предмета закупівлі, вартість яких перевищує 100 тис. грн.

Крім цього, Генеральний прокурор зазначив, що випадки надання незаконних переваг під час здійснення державних закупівель набули поширення: порушувалися вимоги закону при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника, до участі у закупівлі допускалися суб’єкти господарювання, тендерні пропозиції яких не відповідають умовам конкурсних торгів.

«Такі порушення виявлені більш ніж у двадцяти регіонах держави, а сума цих закупівель становила майже 170 мільйонів гривень», - уточнив В.Пшонка.

Як інформується, у роботі колегії взяли участь керівники Міністерства інфраструктури України, Державного агентства автомобільних доріг, Державної фінансової інспекції, Державної казначейської служби, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».