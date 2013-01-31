Генеральна прокуратура України заявляє про виявлені факти завищення обсягів та вартості дорожніх робіт на загальну суму майже 177 млн. грн.

Як інформує прес-служба ГПУ, про це сьогодні заявив Генеральний прокурор Віктор Пшонка під час засідання колегії відомства, де обговорювалось питання ефективності використання органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування субвенцій, спрямованих державою місцевим бюджетам на будівництво, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності.

За інформацією В.Пшонки, для вивчення ситуації в регіони було направлено працівників Генпрокуратури. За результатами проведених перевірок, зокрема у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Київській областях було встановлено конкретні факти здійснення державних закупівель без відповідних процедур на суму більш як 45 млн. грн.

«Як наслідок, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення службовими особами територіальних підрозділів Укравтодору 3 злочинів, і заявлено позов про стягнення коштів у сумі понад 1 млн. гривень», - повідомив Генпрокурор.

Крім цього, В.Пшонка звернув увагу, що саме через відсутність контролю керівників територіальних підрозділів Укравтодору за використанням державних коштів поширеного характеру набули факти не підтвердження виконаних робіт документами первинного обліку.

«Такі порушення виявлені ревізіями в усіх регіонах держави. Завищення обсягів та вартості робіт склало майже 177 мільйонів гривень»,- сказав він.

В.Пшонка також підкреслив, що недостатнім є стан реалізації наданих законом повноважень Державною фінансовою інспекцією, а тому потребує посилення контроль зазначеного органу за усуненням виявлених під час ревізій порушень.

«Загалом проведеними Державною фінансовою інспекцією України ревізіями територіальних служб автомобільних доріг та дочірніх підприємств ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за два останні роки встановлено порушень, що призвели до збитків на суму 225 млн. грн.», - сказав він.

В.Пшонка наголосив на необхідності активізації і прокурорського нагляду у цій сфері.