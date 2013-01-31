Кабмін затвердив умови транспортування та охорони цінних вантажів

Кабінет Міністрів затвердив Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та перелік таких вантажів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, відповідну постанову уряд прийняв 30 січня.

Проект цього нормативно-правового акта був розроблений МВС з метою реалізації положень закону України «Про охоронну діяльність». Дія урядової постанови поширюється на суб’єктів охоронної діяльності, які на підставі ліцензій МВС здійснюють за договорами охорону небезпечних і цінних вантажів.

Слід зазначити, що урядова постанова врегульовує питання охорони небезпечних і цінних вантажів при їх перевезенні виключно автомобільним транспортом. В інших галузях транспорту вказане питання вже врегульовано чинним законодавством.

Крім того, постановою передбачено, що охорона небезпечних та цінних вантажів під час перевезення забезпечується суб’єктами охоронної діяльності, які мають у своєму розпорядженні, окрім ліцензії на здійснення охоронної діяльності, належним чином обладнані транспортні засоби, пункти централізованого спостереження, а також кваліфікований персонал.