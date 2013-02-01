Україна вживає заходів для отримання квот для автоперевізників від Сирії та Ірану

Сирія та Ісламська Республіка Іран ще не надали квоти дозволів для здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом на 2013 рік, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури.

У повідомленні наголошують, що міністерство разом з Міністерством закордонних справ України та Посольством України в Сирії вживають заходів щодо отримання дозволів від Сирії для здійснення перевезень автомобільним транспортом.

Також Мінінфраструктури проводить відповідну роботу спільно з Посольством України в Ісламській Республіці Іран і з Посольством Ісламської Республіки Іран в Україні щодо отримання іранських дозволів якнайшвидше.

Мінінфраструктури звертається до автоперевізників з проханням планувати поїздки, враховуючи відсутність дозволів.

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